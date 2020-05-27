Годовщина боев за ДАП: в сети вспомнили знаковый пост

В сети вспомнили о символическом сообщении донецкого аэропорта, обнародованном в день начала боев за него – 26 мая 2014 года.

Его разместили на своей странице в Facebook волонтеры фонда “Повернись живим”, подчеркнув, что именно в этот день шесть лет назад российские спецназовцы и их наемники ночью начали занимать здание нового терминала, передает Антикор

“Внимание! С 7 часов аэропорт Донецк временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно”, – говорилось в сообщении аэропорта.

Сообщение ДАП в первый день боев за него

Facebook “Повернись живим”

Ожесточенные бои за этот объект начались с первого дня: стрельба в ДАПе с применением зенитных установок, снайперского огня и боевых вертолетов не утихала почти сутки.

“Вспышки и густой дым на территории аэропорта было видно издалека. Когда боевики начали нести потери (по разным данным, в тот день у врага было до ста погибших), поспешно отступили в Донецк. А через пять дней записали видео, в котором утверждали, что бой им дал в том числе и американский спецназ, чем очень порадовали наших военных. Они не ожидали отпора от украинских военнослужащих, но получили его”, – напомнили волонтеры.

“Аэропорт больше не открылся. За время жестких боев украинских защитников с российской армией и ее наемниками, которые продолжались до января 2015 года, он превратился в руины. Там гибли украинские воины, которых за их нечеловеческую силу стали называть “киборгами”. В этот день шесть лет назад мы начали писать современную историю Украины, которая борется за свою независимость, а ДАП стал одним из ее символов. И эта война продолжается”, – с грустью добавили они.