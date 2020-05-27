Медведь попытался “угнать” Мерседес, но передумал из-за воплей хозяина: видео

В сети набирает популярность смешное видео, на котором черный медведь пытается забраться в припаркованный на лесной дороге серебристый Mercedes-Benz. Владелец машины и его друзья наблюдали за животным издалека, но когда косолапый умело открыл дверь в салон, люди начали пугать его воплями.

“Медведь! Иди домой!” – кричит голос за кадром, пока животное осторожно приближается к машине. “Ты уверен, что закрыл дверь?” – испуганно спрашивает женщина. “Не связывайся с Мерседесом!” – угрожает третий человек. Лишь когда компания начала дико кричать, подражая сигнализации, потрясенный медведь убежал, оставив дверь авто открытой.

Видео впервые появилось на TikTok в аккаунте Джейкоба Бина (@madlyexplore). Оно набрало почти 6,4 миллиона просмотров и 1,7 миллиона лайков. Медведи, к слову, испытывают к автомобилям нешуточный интерес: на YouTube можно найти десятки видео, где животные забираются в машины и даже приглашают туда своих малышей.