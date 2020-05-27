Празднование Дня Северодонецка и Дня химика перенесли на осень

26 мая исполком Северодонецкого городского совета, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” с изменениями, внес изменения в календарный план городских мероприятий по празднованию торжественных дат, государственных и традиционных народных праздников и чествования памятных дат в 2020 году ».

Об этом сообщает пресс-служба городского совета

Так, городские мероприятия, посвященные 86-й годовщине со дня основания города Северодонецка и Дню химика, перенесены на 5-6 сентября 2020 года.

Кроме того, в календарный план городских мероприятий включено празднование в августе Дня строителя.