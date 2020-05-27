Разбито сердце: Дженнифер Лопес поделилась переживаниями из-за отложенной свадьбы

Дженнифер Лопес до сих пор переживает из-за отмены свадьбы, которую они с женихом Алексом Родригесом должны были устроить в начале лета. Пара была обручена в течение года и планировала большой праздник, но эпидемия вынудила их отложить подготовку.

Фото: instagram.com/jlo

“У меня немного разбито сердце, потому что у нас были большие планы. Но я думаю, что у Бога более масштабный план, поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть, – сказала она во вторник в видеочате “Today Show”. – Может быть, будет лучше. Я должна верить, что так и будет”.

Пока 50-летняя звезда и ее жених-бейсболист ничего не планируют, наблюдая за обстановкой в США и мире.

“Сейчас планов нет. Нужно просто подождать и посмотреть, как все это закончится. Знаете, это разочаровывает. После Суперкубка и съемок реалити-шоу “World of Dance” я собиралась взять перерыв, что мы и делаем сейчас. Но вы знаете, у нас было много планов на это лето и на этот год, а сейчас все как будто приостановлено”.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обручились в марте 2019 года, когда влюбленный спортсмен предложил певице кольцо стоимостью более 1 миллиона долларов.