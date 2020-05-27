Открыта продажа билетов на поезд Лисичанск-Киев

Укрзализныця начинает постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продажа билетов открыта на поезда №721 / 722 Киев-Харьков, №726 / 725 Киев-Харьков, №763 / 764 Киев-Одесса, №711 / 712 Киев-Константиновка, №740 / 739 Киев-Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн.

Продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлена с 27 мая 2020 года.

Кроме этого, Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Продажа билетов открыта на поезда №8 / 7 Одесса-Харьков, №20 / 19 Лисичанск-Киев, №53 / 54 Днепр-Одесса, №63 / 64 Харьков-Киев, №105 / 106 Киев-Одесса и №791 / 792 Киев -Кременчуг, №81 / 82 Харьков-Новоалексеевка, №125 / 126 Киев-Константиновка и №10 / 9 Киев-Мариуполь.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №7 / 8 Одесса-Харьков, где продается 100% мест.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

О дальнейшем восстановления движения поездов и открытия продажи билетов будет сообщено дополнительно.