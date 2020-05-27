Пушилин с Никоноровой прописаны в РФ в одной квартире, – СМИ

22 мая главарь так называемой “” ДНР Денис Пушилин в эфире российской программы «60 минут» подтвердил наличие у него российского гражданства и заявил, что “никогда не скрывал этого факта”.

Напомним, ранее украинская сторона предоставила в ОБСЕ копию его российского паспорта, а также аналогичные документы других оккупационных “чиновников” Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего соответственно.





«Мы не скрываем, а гордимся тем, что сейчас у жителей ДНР и ЛНР, благодаря гуманитарным шагам со стороны России, есть возможность восполнить отобранные Украиной права. Да, у нас есть российские паспорта. Мы их получаем по программе, запущенной в 2019 году», – заявил Пушилин, передает российское изданиеnews2.ru

Согласно данным СМИ, Денис Пушилин на территории России зарегистрировался по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, поселок Первомайское, ул. Советская 13А кв. 63.

Любопытно, что согласно паспорта регистрации на территории РФ транспортного средства (элитного Мерседеса), которое принадлежит так называемой “главе МИД ДНР” Наталье Никоноровой, ее место и адрес прописки в России один в один совпадает с Денисом Пушилиным.