Беременная Джамала в цветочном платье рассказала, как справляется с негативом

Джамала на последнем месяце беременности не устает радовать фанатов яркими образами. Певица, которую смело можно назвать законодательницей моды для будущих мам, позировала на кухне в нежном платье с цветочным узором. Заодно она поделилась мудрым отношением к проблемам и негативу.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

“Держи подбородок выше. Будь позитивным, будь солнечным, радуйся жизни и еще несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих всевозможных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни. Близко ли это нашей ментальности или же раздражает? – пишет Джамала в Instagram. – Эти люди вечно “amazing”, всегда восторженные. На вопрос “как дела?” у них один ответ – “все хорошо!” Действительно ли это так? Может, это игра? А если таким отношением к жизни они помогают себе справляться с трудностями?”

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица призналась, что ей в работе, быту и творчестве гораздо легче с открытыми и позитивными людьми, но сама она знает другой способ взбодриться, когда все валится из рук, а неприятные новости идут одна за другой.

“Во-первых, нужно вкусно поесть. Да, любимое блюдо, самую простую еду, которую любил в детстве. Еда и правда является одним из сильнейших “поднимателей” настроения! Во-вторых, красивая одежда. Можно надеть что-то не обязательно яркое, но значимое. Вещь, которая вызывает приятные воспоминания. В-третьих, МУЗЫКА! Никто не поспорит, что музыка обладает уникальным свойством как удручать, так и вдохновлять. Послушайте любимую песню, посмотрите фильм, сходите на концерт!” – посоветовала Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Но четвертым, самым важным правилом борьбы с негативом победительница Евровидения считает умение “взлететь над проблемой”.

“Я вижу проблему с высоты птичьего полета и продумываю разные варианты ее разрешения. Как режиссер фильма, который прорабатывает разные концовки своей картины, обязательно заканчиваю хэппи эндом! – рассказала она. – Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем. Можно чуток помеланхольничать, но для движения к новым идеям и целям необходимо сбрасывать груз тоски”.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa