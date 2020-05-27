Общество Красного Креста Украины передало Рубежанской больнице бытовую технику

В Рубежанской центральной городской больницы состоялась передача бытовой техники в рамках совместного проекта ОККУ и сети супермаркетов электроники и бытовой техники «ELDORADO».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

Так, для нужд медицинского персонала больницы были закуплены холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, ноутбук и три чайника. По словам региональных представителей Общества Красного Креста Украины, врачи в условиях борьбы с COVID-19 работают многодневными сменами и не могут оставлять свою работу. Именно поэтому бытовая техника поможет персоналу обеспечить надлежащие санитарные условия и сделает их условия труда более комфортными.

Согласно проекту, ОККУ должно передать технику в 100 опорных больниц, которые лечат пациентов с коронавирусом по всей территории Украины. Благотворители отметили, что уже 60 больницам оказана помощь. Еще 40 медучреждений получат груз бытовой техники до конца мая.

Кроме Рубежанской больницы, помощь также получат Старобельское РТМО и Лисичанская многопрофильная больница.