В Днепре неадекват с топором ворвался в магазин: фото

Во вторник, 26 мая, в городе Днепр неадекватный мужчина с топором ворвался в магазин и пытался его ограбить.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс “Днепр оперативный”.

Инцидент произошел на улице Спортивная около 14:30. Там мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на продавца. Он угрожал расправой топором и хотел забрать деньги с кассы. Работница магазина отдала ему 3 000 гривен – всю выручку за день.

На место оперативно прибыли правоохранители. Они задержали злоумышленника. По предварительной информации, мужчина был ранее судим. На данный момент времени проводятся следственные мероприятия.

Как сообщал “источник”, 26 мая около магазина в Днепре поймали педофила, который приставал к ребенку.