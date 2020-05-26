В киевском метро парочка устроила секс-развлечения: фото и видео

В Киеве заметили молодых парня с девушкой, которые разделись и устроили странные развлечения в вагоне метро.

Об этом сообщают в Telegram-канале “Ху*вый Киев”.

Молодые люди без стеснения сняли с себя одежду до нижнего белья. Далее они устроили страстные “брачные игры” на сидении.

“Когда очень соскучился… по метро. Отдаю должное. Перед действом ребятки продезинфицировали сидушку”, – прокомментировали ситуацию в сети и опубликовали видео.





Позже фото пары и “главных героев” видео удалось найти в социальных сетях.

Как сообщал “источник”, в столичном метрополитене компания подростков напала на мужчину и избила его до потери сознания. Правоохранители уже установили личности злоумышленников. Сейчас решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.