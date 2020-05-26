В Кремле заявили, что с “пониманием” относятся к заявлениям главарей “ЛДНР” о “приведении войск в боевую готовность”

В Кремле обеспокоены сообщениями об обстрелах на Донбассе и с “пониманием” относятся к заявлениям главарей террористов “ЛДНР“

Такое циничное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает “ДС” со ссылкой на Telegram-канал “Вы слушали маяк”.

Также он утверждает, будто обстрелы ведутся “с украинской стороны”.

“Это вызывает непосредственную тревогу, потому что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения, и, конечно, это не может не вызывать общей обеспокоенности”, – сказал Песков.

Спикер Кремля назвал “вполне понятной” реакцию главарей “ЛНР” и “ДНР” Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, которые на прошлой неделе заявили о приведении войск в боевую готовность.