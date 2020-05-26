В метро Киева толпа подростков устроила зверскую расправу над пассажиром: видео

В столичном метрополитене компания подростков напала на мужчину и избила его до потери сознания.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Инцидент произошел в вагоне метро между станциями “Оболонь” и “Почайна”. Четверо несовершеннолетних парней начали конфликтовать между собой, нецензурно выражаясь.

На это отреагировал 20-летний мужчина, который подошел сделать им замечание. Однако компания набросилась на него и начала жестоко избивать. Мужчину били руками и ногами до потери сознания, а также продолжили и после.

Правоохранители установили личности злоумышленников. По согласованию с прокуратурой города Киева им сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия

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Как сообщал “источник”, под Одессой, в Черноморске, подростки устроили вопиющий прецедент нескрываемого буллинга: они открыто издевались над одногодкой, снимали свои зверства на видео, которое позже попало в сеть.