В метро Киева толпа подростков устроила зверскую расправу над пассажиром: видео

В столичном метрополитене компания подростков напала на мужчину и избила его до потери сознания.
Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.
Инцидент произошел в вагоне метро между станциями “Оболонь” и “Почайна”. Четверо несовершеннолетних парней начали конфликтовать между собой, нецензурно выражаясь.
На это отреагировал 20-летний мужчина, который подошел сделать им замечание. Однако компания набросилась на него и начала жестоко избивать. Мужчину били руками и ногами до потери сознания, а также продолжили и после.
Правоохранители установили личности злоумышленников. По согласованию с прокуратурой города Киева им сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения.
Внимание! На видео присутствуют сцены насилия
Как сообщал “источник”, под Одессой, в Черноморске, подростки устроили вопиющий прецедент нескрываемого буллинга: они открыто издевались над одногодкой, снимали свои зверства на видео, которое позже попало в сеть.