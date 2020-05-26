Почти никого не пускали домой: беременная Тарабарова поделилась страхами по поводу коронавируса

Украинская певица Светлана Тарабарова на 5 месяце беременности призналась, что эпидемия коронавируса заставила ее здорово поволноваться о здоровье.

“Из-за карантина было очень страшно в первый период. Потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за организм. Была безумная паника – как лечатся беременные – так, на всякий случай. И потом я узнала, что беременные плюс-минус легко переносят, – рассказала Тарабарова в программе “Ранок з Україною”. – Но я полностью придерживалась карантина. Мы очень боялись и почти никого не пускали домой. Сейчас уже немножко отпустило нас всех”.

Фото: instagram.com/tarabarova/

Из-за карантина ездить в больницу певице приходилось только по необходимости, но пара все же узнала пол ребенка. Эту информацию они пока предпочитают держать при себе.

“Там было все очень строго, туда не пускают даже мужей. То есть я одна в маске, все врачи в масках. Поэтому Алексей даже на последних двух УЗИ не присутствовал”, – говорит певица.

Также Светлана не стала скрывать, что вторая беременность оказалась более сложной из-за маленького сына Ивана, который требует неустанного внимания.

“Это трудно, когда у тебя есть маленький ребенок и ты не можешь сказать: «Иван, мама сейчас устала, мама хочет поспать». Ведь он не понимает – ему нужна мама. Но мы об этом мечтали. Мы счастливы, хотя и знаем, что будет очень трудно, но настроены позитивно”, – рассказала исполнительница.

Фото: instagram.com/tarabarova/