Стали известны приблизительные сроки открытия КПВВ на Донбассе

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе полноценно заработают ориентировочно не ранее 22 июня. До этой даты изменений в их работе не планируется.

Об этом на брифинге заявил директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко, передает РБК-Украина

По его словам, пока ослаблений по пересечению линии разграничения на Донбассе не будет.

“На территории области действует операция Объединенных сил. Ее командующий издал приказ о том, что запрет на пересечение будет действовать до 23:59 часов 22 июня, если за этот период не будет других указаний”, – отметил Бойко.

Он также добавил, что на сегодня также не определена дата открытия Донецкой области на въезд из других регионов. При этом область может быть закрытой на карантин до конца июня. Уточняется, что для местных жителей “режим красный” не приносит неудобств.