В Днепре поймали опасного педофила, “охотившегося” на детей: фото и видео

Во вторник, 26 мая, в Днепре поймали педофила, который приставал к ребенку.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс “Днепр оперативный”.

Злоумышленника задержали на проспекте Богдана Хмельницкого около супермаркета “Варус”. Там 12-летняя девочка обратилась за помощью к прохожим. Она в слезах рассказала, что к ней приставал мужчина и указала на него. По ее словам, он “облапал”, схватив за ягодицы.

Сотрудники магазина вызвали на место правоохранителей. Девочка в то время убежала домой, чтобы рассказать об инциденте родителям.

По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии. Он даже не планировал сбегать.

Полицейские выяснили, что 45-летний педофил уже не раз совершал подобные действия. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.





Как сообщал “источник”, ранее в Киеве задержали 28-летнего педофила, который совершал сексуальное насилие над 13-летним мальчиком и создавал детскую порнографию с его участием.