Участник боев за ДАП показал уникальные фото из Донецкого аэропорта

Шесть лет назад, 26 мая 2014 года, в ныне неподконтрольном Украине Донецке члены НВФ попытались захватить аэропорт, но потерпели поражение. Участник боевых действий Андрей Шор на своей странице в соцсети вспоминает бои за ДАП и публикует фото с комментарием.

Об этом сообщает ДонПресс

«Тогда я сидел дома и следил за происходящим по интернету. То, что через полгода буду там сам, и представить не мог. И что вернусь живым. Вечная память тем, кто остался там навсегда».

Еще один пользователь в Twitter «Позивний Колым» также пишет:

«6 лет назад 26 мая 2014 российские наемники при помощи местного сотрудника СБУ заняли ДАП. Однако за считанные часы они оттуда сбежали, потеряв около 100 человек. Украинские силовики вышли из боя без потерь».

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