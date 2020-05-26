В Минреинтеграции начали работу над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с целью обеспечения условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, информирует о начале работы над проектом Стратегии экономического восстановления Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

При Минреинтеграции будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса. Соответствующие письма с приглашением присоединиться к работе направлено Минреинтеграции в 189 учреждений, среди которых: органы государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, 8 министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, ВГА г . Авдеевка и г. Торецкое) – 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) – 44; ассоциативные объединения – 37; научно-исследовательские учреждения – 22; международные организации – 7; общественные организации – 51.