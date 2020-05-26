Победительница шоу Х-фактор представит Украину на международном конкурсе

В июле этого года в Витебске (Беларусь) пройдет ежегодный музыкальный фестиваль “Славянский базар”. Украину представит юная исполнительница Элина Иващенко, которая победила в вокальном шоу “Х-фактор”.

Об этом сказано на странице талант-шоу в Instagram. “На Международном фестивале искусств “Славянский базар-2020” Украину представит победительница самого масштабного шоу страны “Х-фактор-10″ Элина Иващенко”, – сказано в посте.

Фото: instagram.com/xfactorstb

Помимо 18-летней певицы на сцене фестиваля также выступят Наталия Бучинская, Николай Гнатюк, группа “Авиатор” и победитель “Славянского базара-2017” Влад Сытник.

В рамках фестиваля также выступит украинская певица Тина Кароль, которая представит свою сольную программу.