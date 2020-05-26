В 2020 году в Новоайдарском районе запланировано ремонт дорог в пяти селах

В Новоайдарском районе в текущем году запланирован ремонт дорог коммунальной собственности в пяти населенных пунктах.

Об этом в интервью Луганщина.ua рассказала глава Новоайдарской районной государственной администрации Татьяна Новикова (до 15 мая – и.о главы РГА).

Она отметила, что дороги в районе находятся в неудовлетворительном состоянии.

“Но, конечно, мы стараемся по мере своих возможностей повлиять на ситуацию. В первую очередь – обеспечить нормальный проезд школьных автобусов. С этой целью в 2020 году запланированы ремонты дорог коммунальной собственности в селах Алексеевка, Михайлюки, Колядовка, Волкодаево, Новоахтырка с финансированием от 100 до 950 тыс. грн”, – сообщила Татьяна Новикова.

Глава РГА подчеркнула также, что участок дороги от Станицы Луганской до Северодонецка, которая ремонтируется в рамках президентского проекта “Большое строительство”, проходит и через Новоайдарский район.

“Участок проходит от г. Счастье до с. Смоляниново, включая районный центр Новоайдар и территории семи сельсоветов.

При отсутствии железной дороги, объединившей бы наш район со всей Украиной, эта дорога является «дорогой жизни» для всех, кто там проживает и работает. Ежедневно по ней в район поставляются продукты питания, а предприятия агропромышленной и лесохозяйственной отрасли вывозят свои товары на реализацию.

Ремонт значительно уменьшит время, которое тратят люди, чтобы добраться до районного и областного центров, сохранит их автомобили, технику. Ну и, надеемся, в общем повлияет на уменьшение аварийности”, – резюмировала Татьяна Новикова.