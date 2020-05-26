Запуганы и обработаны: бывшую жену рэпера Сереги шокировали перемен в сыновьях

Полина Ололо продолжает бороться за двоих детей, которых ее бывший муж Сергей Пархоменко (рэпер Серега) силой у нее отобрал. Женщина не видела мальчиков 4 месяца, а когда ей наконец удалось встретиться с младшим сыном, его реакция на мать стала для нее убийственной.

Фото: instagram.com/polina_lola/

“Поведение ребенка очень сильно изменилось. Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу – сейчас просто боятся ко мне подойти, – написала Полина в Instagram. – Ранее Марк и Платон всегда проживали со мной. Дети были абсолютно далеки от материального мира! У нас была крепчайшая связь, но четыре месяца сделали свое дело, как это и было запланировано их отцом. Платон говорил совершенно не присущими ему фразами: “Ты не обеспеченная”, “Как мы будем зарабатывать” – деньги, деньги, деньги и другие манипуляции как, например, состояние здоровья дедушки”.

Ололо просила Платона позвать старшего брата Марка, но тот отказался выходить к матери, передав, что если он выйдет, то “никогда больше меня не увидит”.

“Дети никогда не погружались в наше материальное положение, они не разбалованы, но я никогда им ни в чем не отказывала. Я воспитывала наших детей достойно, с уважением к окружающему миру, людям, к женщинам. Сейчас они очень запуганы и обработаны! Я никогда не могла подумать, что их отец способен на такое – оговорить родную мать. Это чудовищная низость”, – заявила Ололо.

Первый суд за опеку над детьми пройдет между Сергеем и Полиной 22 июня, и дети смогут сделать выбор в пользу одного из родителей. Теперь женщина боится, что мальчики откажутся с ней жить. “До февраля дети единогласно хотели, чтобы я их забрала и это все закончилось, они категорически не хотели жить в Харькове с отцом, они умоляли вернуть их в прежний ритм и в свою родную киевскую школу. Сейчас ситуация поменялась. Отец тянет время к августу, когда младшему сыну исполнится 10 лет. Сергей не может допустить, чтобы дети дали слабину и выбрали меня, поэтому пускает в ход разные манипуляции. Он не дает мне даже шанса увидеть их”, – написала она.

Кроме сыновей Марка и Платона от рэпера Сереги, с которым рассталась до 2015 года, Полина Ололо также воспитывает 2-летнюю дочь Мелиссу.

Ранее Полина рассказала о том дне, когда Серега отобрал у нее детей. По словам девушки, рэпер забрал сыновей просто с улицы и увез в неизвестном направлении.

Рэпер Серега заявил о намерении стать гражданином Украины. По словам музыканта, сейчас у него есть вид на постоянное жительство, который он получил еще в 2014 году.

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