Запуганы и обработаны: бывшую жену рэпера Сереги шокировали перемен в сыновьях

Полина Ололо продолжает бороться за двоих детей, которых ее бывший муж Сергей Пархоменко (рэпер Серега) силой у нее отобрал. Женщина не видела мальчиков 4 месяца, а когда ей наконец удалось встретиться с младшим сыном, его реакция на мать стала для нее убийственной.
“Поведение ребенка очень сильно изменилось. Дети, которые души во мне не чаяли, обнимали меня постоянно, бежали после школы ко мне навстречу – сейчас просто боятся ко мне подойти, – написала Полина в Instagram. – Ранее Марк и Платон всегда проживали со мной. Дети были абсолютно далеки от материального мира! У нас была крепчайшая связь, но четыре месяца сделали свое дело, как это и было запланировано их отцом. Платон говорил совершенно не присущими ему фразами: “Ты не обеспеченная”, “Как мы будем зарабатывать” – деньги, деньги, деньги и другие манипуляции как, например, состояние здоровья дедушки”.
Ололо просила Платона позвать старшего брата Марка, но тот отказался выходить к матери, передав, что если он выйдет, то “никогда больше меня не увидит”.
“Дети никогда не погружались в наше материальное положение, они не разбалованы, но я никогда им ни в чем не отказывала. Я воспитывала наших детей достойно, с уважением к окружающему миру, людям, к женщинам. Сейчас они очень запуганы и обработаны! Я никогда не могла подумать, что их отец способен на такое – оговорить родную мать. Это чудовищная низость”, – заявила Ололо.
Первый суд за опеку над детьми пройдет между Сергеем и Полиной 22 июня, и дети смогут сделать выбор в пользу одного из родителей. Теперь женщина боится, что мальчики откажутся с ней жить. “До февраля дети единогласно хотели, чтобы я их забрала и это все закончилось, они категорически не хотели жить в Харькове с отцом, они умоляли вернуть их в прежний ритм и в свою родную киевскую школу. Сейчас ситуация поменялась. Отец тянет время к августу, когда младшему сыну исполнится 10 лет. Сергей не может допустить, чтобы дети дали слабину и выбрали меня, поэтому пускает в ход разные манипуляции. Он не дает мне даже шанса увидеть их”, – написала она.
Кроме сыновей Марка и Платона от рэпера Сереги, с которым рассталась до 2015 года, Полина Ололо также воспитывает 2-летнюю дочь Мелиссу.
- Ранее Полина рассказала о том дне, когда Серега отобрал у нее детей. По словам девушки, рэпер забрал сыновей просто с улицы и увез в неизвестном направлении.
- Рэпер Серега заявил о намерении стать гражданином Украины. По словам музыканта, сейчас у него есть вид на постоянное жительство, который он получил еще в 2014 году.
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