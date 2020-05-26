Новая девушка Владимира Остапчука объяснила, почему не боится повторить судьбу его бывшей жены

Через 2 месяца после развода с женой Владимир Остапчук официально подтвердил отношения с Кристиной Горняк. Вскоре после этого нотариус из Киева, с которой телеведущий съехался в мае, рассказала подписчикам в Instagram, почему не ревнует и не боится потерять возлюбленного.

Фото: instagram.com/kristygor/

Девушка сообщила, что уже познакомилась с родителями Остапчука, и те приняли ее очень хорошо. “Мы ездили к ним в Умань и очень ждем уже в гости в Киев. У Вовы очень классные родители и скажу, что у Вовы очень милая с юмором мама, так что теперь понятно, в кого он такой веселун”, – написала она.

“Второй” Кристина себя не ощущает, и сравнения с бывшей женой Владимира ее не смущают. “Почему это я вторая? Пока вы не будете у себя на первом месте, ничего не выйдет. Я люблю себя, и эта любовь помогает мне и моему любимому”, – заявила она.

К детям Остапчука девушка относится без ревности, и его любовь к ним называет “показателям мужчины”. Также Кристина не боится, что Владимир бросит ее так же, как бросил жену Елену Войченко, с которой 12 лет прожил в браке.

Фото: instagram.com/kristygor/

“В нашей паре нет женатых и замужних, а также поводов для ревности, – ответила она. – Люди сходится и расходится – это жизнь! Но давайте по поводу себя объясню, я из тех женщин, которые не считают, что когда все идеально и крепкая семья, то кто-то кого-то может бросить, или “увести” из семьи и так дальше. Да, я из тех женщин, которые не имеют токсичного страха быть покинутыми. Может потому, что уверена в себе, а может потому, что считаю, что даже если люди расходятся, то это не конец света, а может потому, что умею зарабатывать сама средства”.