Когда полноценно заработают кафе и рестораны и что ждет детские лагеря: разъяснение Минздрава

Кафе и рестораны в Украине смогут вернуться к полноценной работе не ранее 10 июня при условии позитивного развития противоэпидемической ситуации.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа на вынос. То что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это, возможно, начиная с 10 июня. Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей. Но эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет полноценного открытия этих заведений“, – отметил он.

Также Степанов коснулся работы детских летних лагерей и санаториев, что особенно актуально накануне лета. По его словам, это станет возможным только на последнем этапе выхода страны из карантина из-за коронавируса.

“Потому что для нас очень важно, чтобы риск инфицирования был минимальным, особенно когда мы говорим о наших детях“, – подчеркнул он, добавив, что в любом случае работа лагерей и санаториев больше не сможет быть такой, как раньше, и будет иметь определенные ограничения.

Как сообщал “источник”, в Украине с 1 июня будет введен очередной этап послабления карантинных ограничений, который подразумевает открытие спортзалов и фитнес-центров и возможность посещения образовательных занятий в группах не более 10 человек. Кроме того запустят железнодорожный транспорт и межобластные пассажирские автобусные перевозки.