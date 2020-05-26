В Украине немного потеплеет: какие области обойдут стороной дожди

По прогнозам синоптиков, в среду, 27 мая, в большинстве областей Украины сохранится дождливая погода.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

“Сухие участки будут случаться разве что в восточной части Украины, преимущественно в Луганской и Донецкой, а также в Запорожской и Николаевской областях“, – отметила она.

Ветер будет северо-восточным, 3-8 метров в секунду.

В большинстве областей Украины 27 мая немного потеплеет, до +15..+19 градусов. На юге, на востоке, в Днепропетровской области температура составит +17..+22 градуса.

В Киеве 27 мая ожидается дождь, ночью +10 градусов, днем до +17 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилась фотожаба на погодные “сюрпризы” в Украине.