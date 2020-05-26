Наталья Могилевская похвасталась эффектным платьем с впечатляющим декольте: фото

Украинская певица Наталья Могилевская примерила эффектное платье с прозрачными вставками. Пикантным акцентом наряда стало экстремальное декольте, которое слегка обнажило грудь 44-летней артистки.
Фотографией в смелом образе исполнительница поделилась с подписчиками в Instagram. В подписи к снимку она отметила, что старается быть красивой всегда, даже в домашней изоляции.
“Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе”, – написала звезда.
Публикация Могилевской вызвала бурную реакцию у ее фолловеров. Одни пишут, что снимок достоин обложки журнала, другие – критикуют Наталью за излишнюю откровенность.
“Наталья, вам очень идет это платье”, “Бомбезное фото! На обложку журнала!”, “Ну что сказать, шикарная грудь! Фотка супер”, “Шикарная”, “Эффектно на вас смотрится платье”, – восхищаются одни.
“Наталья нравится, как певица, как женщина, привлекательная, красавица, но платье не нравится, какое оно очень пошлое и ей не подходит”, “Платье шикарное, но разрез до пупка все портит! Пусть грудь сто раз помпезна, но не для такого платья, так бы она была графиня, а так вульгарно!”, – пишут другие.
- Наталья Могилевская не на шутку заинтриговала поклонников. После долгих разговоров о таинственном возлюбленном певица вдруг показалась в Инстаграм в подвенечном платье и заговорила о свадьбе.
- Певица также призналась, что готова к важному для каждой женщины шагу – стать матерью. Но будет ли это усыновление или 44-летняя Могилевская решиться родить – пока не известно.