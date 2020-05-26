Какая ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн трансляция брифинга Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 26 мая проведет брифинг, где сообщит последние данные о ситуации с коронавирусом в столице.

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Брифинг начнется в 12:00.

Напомним, согласно данным от 25 мая, коронавирус в Киеве пошел на спад – 24 мая в столице COVID-19 подтвердили у 29 человек, среди них – трое медиков.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировали 21 584 случая заражения коронавирусом. За сутки, 25 мая, вирус подтвердили у 339 человек. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 21.