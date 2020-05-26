В Украине досрочно возобновят движение поездов: когда можно покупать билеты

Несмотря на то, что Кабмин разрешил возобновить ж/д сообщение с 1 июня, поезда начнут курсировать в стране раньше.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, правительство приняло решение пустить поезда уже на этой неделе.

По словам министра, уже с 27 или 28 мая в стране можно будет приобрести железнодорожные билеты. При этом цены на них повышаться не будут как минимум до начала сезона отпусков.

Криклий отметил, что запустят все типы поездов, но первыми рейсы будут совершать пригородные электрички. Следом запустят поезда дальнего следования, которые в первую очередь будут курсировать всего на юг страны и за границу.

При этом он подчеркнул, что в регионах, где эпидемиологическая ситуация не позволяет запуск транспорта, поезда не будут ездить.

“Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – по логике принятых решений оно будет не рациональным и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни”, – сказал Криклий.

Напомним, что в Украине с 1 июня будет введен очередной этап послабления карантинных ограничений.