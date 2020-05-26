Жители села под Северодонецком возмущены отключением электроэнергии. ВИДЕО

Жители села Боброво, входящее в состав Северодонецкого городского совета, страдают из-за постоянных отключений электроэнергии. При этом долгов у населения нет.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

25 мая жители села в очередной раз остались без электричества. А значит без холодильников, телевизоров, других благ цивилизации. И в то же время без воды, без возможности приготовить пищу (в селе нет газа), нагреть воду и тому подобное. И это при том, что у жителей нет долгов за потребляемую электроэнергию. Долги у предприятия, которое качает воду на неподконтрольную территорию и не оплачивает электричество. Поэтому ЛЭО в очередной раз отключило предприятие вместе с деревней, так как электролиния здесь одна.

Местные жители пришли за помощью в Северодонецкий городской совет.