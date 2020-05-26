В Украине ослабят карантин с 1 июня: что разрешат и какие заведения откроют

В Украине с 1 июня будет введен очередной этап послабления карантинных ограничений.

Минздрав рассказал, что будет разрешено с этой даты и какие заведения откроют.

С 1 июня запланировано:

– открытие спортзалов и фитнес-центров;

– посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек;

– запуск железнодорожного транспорта;

– запуск межобластных пассажирских автобусных перевозок.

Послабление карантина будет возможным при соблюдении следующих условий:

– общее количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Оно должно составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

– среднее количество ПЦР-тестирования. Этот показатель должен быть более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

– загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом. Необходимый показатель — менее 50%.

Что разрешено уже сейчас

В рамках предыдущего этапа послабления карантина, с 22 мая, было разрешено:

– проведение спортивных соревнований (без зрителей);

– открытие гостиниц (кроме хостелов), но без функционирования в них ресторанов;

– разблокирование подготовки к внешнему независимому тестированию;

– возобновление работы городского общественного транспорта.

Минздрав 25 мая обнародовал данные о том, что разрешено в том или ином регионе Украины.

Статистика по заболеваемости

По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21 584 случая заражения коронавирусом. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 339 человек.

От осложнений, вызванных вирусом, скончались 644 человека. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 21. Вылечиться в стране смогли 7575 человек, за последние сутки вирус поборол 341 пациент.

Как сообщал “источник”, с 25 мая в Киеве, Харькове и Днепре возобновило работу метро.