Отключалась память, оказывалась в другом месте: MamaRika рассказала о своем алкогольном опыте

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Настя Кочетова) призналась, что раньше вела нездоровый образ жизни – употребляла алкоголь и курила. В нетрезвом состоянии артистка могла даже появиться на съемках.

Об этом исполнительница рассказала в программе “Зірковий шлях”. “У меня очень много историй, связанных с алкоголем. Я оказывалась в другом месте, у меня отключалась память, наутро мучило жуткое похмелье, – говорит певица. – Я никому не советую так себя вести, потому что подобный образ жизни имеет негативный оттенок. И эти приключения добром никогда не заканчиваются”.

Фото: instagram.com/mamarika_official

Сейчас Настя практически исключила алкоголь из своей жизни. Иногда певица позволяет себе выпить немного вина.

“Я периодически условно “зашиваюсь”, – призналась MamaRika. – Например, три года не пью, потом три месяца разрешаю себе немного вина, а затем снова не употребляю алкоголь. Сейчас у меня период, когда я вообще не пью”.

А вот у мужа певицы, юмориста Сергея Середы, никогда не было подобного опыта. Артистка призналась, что за пять лет отношений ни разу не видела его в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: instagram.com/mamarika_official