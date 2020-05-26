“Чтобы не молчали”: борец объяснил свой конфликт с Усиком

Украинский борец Богдан Грицай объяснил свой конфликт со звездным боксером-соотечественником Александром Усиком.

Своим мнением о разногласиях с именитым спортсменом он поделился в прямом эфире в Instagram.

Так, Грицай заявил, что не понимает позиции Усика, который украинцев и россиян называет единым народом. “Я делаю это для того, чтобы люди не молчали, чтобы понимали, что каждый может что-то изменить. Чтоб люди поднимались и делали страну, в которой мы все хотим жить. Чтобы не было российской пропаганды и мы выиграли войну“, – сказал борец.

Также Грицай отметил, что в стране мало спортсменов, которые открыто проявляют проукраинскую позицию. А это, по его словам, нужно делать.

Ранее “источник” сообщал, что ветеран АТО высказался о скандальных украинских боксерах.