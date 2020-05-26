Появились новое фото и данные о судьбе “копов”, поглумившихся над девушкой в Кагарлыке

Полицейских, которые издевались над девушкой в Кагарлыке Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Уже сейчас оба находятся в СИЗО и ожидают суда.

Об этом утром 26 мая сообщили в МВД.

В ведомстве отмечают, что реакция на происшествия была крайне оперативной. Уже спустя час после обращения в полицию оба злоумышленника были задержаны, а утром следующего дня весь Кагарлыцкий отдел полиции был расформирован.

Также в сети показали фото задержанных за решеткой.

Ранее в полиции рассказали о задержании двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции в Киевской области по подозрению в изнасиловании девушки.

Детальнее о происшествии читайте в материале “источника”: Насиловали по очереди и стреляли над головой: что известно о зверских пытках девушки в Кагарлыке