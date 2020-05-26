Новый случай COVID-19 подтвердили на Луганщине: детали

Заболевший из пгт Новопсков ранее вернулся из-за границы (РФ). Все время находился на самоизоляции. Круг контактов определен, за ними установлен медико-санитарный надзор.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 44 человек.

Из них выздоровели – 34; лечатся – 10 (4 – на стационаре, 6 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 2,05%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев.