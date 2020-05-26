За сутки в Украине зафиксировано 339 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. В общем заболели 1581 ребенок и 4183 медика.

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 339 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 910 случаев;

Волынская область – 805 случаев;

Днепропетровская область – 895 случаев;

Донецкая область – 155 случаев;

Житомирская область – 647 случаев;

Закарпатская область – 1092 случая;

Запорожская область – 416 случаев;

Ивано-Франковская область – 1306 случаев;

Кировоградская область – 482 случая;

г. Киев – 2710 случаев;

Киевская область – 1458 случаев;

Львовская область – 1405 случаев;

Луганская область – 44 случая;

Николаевская область – 281 случай;

Одесская область – 842 случая;

Полтавская область – 267 случаев;

Ровенская область – 1475 случаев;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1124 случая;

Харьковская область – 930 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 370 случаев;

Черновицкая область – 3101 случай;

Черкасская область – 392 случая;

Черниговская область – 134 случая.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая 2020 в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.