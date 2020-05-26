За сутки в Украине зафиксировано 339 новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. В общем заболели 1581 ребенок и 4183 медика.
Об этом сообщает МОЗ Украины
За сутки зафиксировано 339 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 910 случаев;
- Волынская область – 805 случаев;
- Днепропетровская область – 895 случаев;
- Донецкая область – 155 случаев;
- Житомирская область – 647 случаев;
- Закарпатская область – 1092 случая;
- Запорожская область – 416 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1306 случаев;
- Кировоградская область – 482 случая;
- г. Киев – 2710 случаев;
- Киевская область – 1458 случаев;
- Львовская область – 1405 случаев;
- Луганская область – 44 случая;
- Николаевская область – 281 случай;
- Одесская область – 842 случая;
- Полтавская область – 267 случаев;
- Ровенская область – 1475 случаев;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1124 случая;
- Харьковская область – 930 случаев;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 370 случаев;
- Черновицкая область – 3101 случай;
- Черкасская область – 392 случая;
- Черниговская область – 134 случая.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 мая 2020 в Центр поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53961 сообщение о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.