Бразилия вырвалась в лидеры по смертности от коронавируса, побив рекорд США: страшные цифры

В Бразилии смертность от коронавируса за последние сутки превысила соответствующий показатель в США.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, за последние сутки в стране умерли от коронавируса 807 человек. В США этот показатель составил 620 человек.

Бразилия сейчас занимает второе место в мире после США по общему количеству случаев заражения Covid-19. Если в США общее количество заразившихся превышает 1,6 млн человек, то в Бразилии составляет около 375 тысяч.

За весь период от Covid-19 в США умерли 97,9 тысяч человек, в Бразилии – около 23,5 тысяч.

Как сообщал “источник”, в мае Бразилия вышла на второе место в мире после США по количеству заразившихся коронавирусом, опередив Россию.