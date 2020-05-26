Под Одессой женщина погибла страшной смертью из-за аборта: видео

В Одесской области женщина погибла жуткой смертью, попытавшись избавиться от ребенка на позднем сроке беременности.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным полиции, перед смертью 35-летняя женщина успела сообщить полицейским, что сделала себе инъекцию ветеринарного препарата. При вскрытии у нее также обнаружили разрыв селезенки.

“Она пояснила следователям то, что она сделала себе инъекцию, в результате которой у нее случился выкидыш. Она долго не признавалась ни врачам, ни сотрудникам полиции. Никто не знал, потому что она скрывала факт беременности от своей мамы, от своих детей”, – рассказал руководитель Татарбунарского отделения полиции Александр Бодюл.

Отмечается, что женщина попала в больницу с кровотечением. У нее осталось трое детей, которых она воспитывала сама, бывший муж не помогал. Младший мальчик нуждался в постоянной медикаментозной поддержке, поэтому мать работала везде, где могла.

Медикам женщина сказала, что поздно спохватилась, что беременна. В больнице бы уже за аборт не взялись, а денег еще и на четвертого ребенка не было.

Как сообщал “источник”, ранее под Запорожьем в роддоме умерли 34-летняя роженица и новорожденный ребенок, тело младенца пропало.