Стало совсем плохо: Джонсон назвал неожиданное последствие коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после заражения коронавирусом у него серьезно испортилось зрение.

Во время брифинга 25 мая британский премьер отметил, что ему впервые за много лет пришлось надеть очки.

“Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его вероятного воздействия. Вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом”, – сказал он.

Интересно, что прежде медики не замечали воздействие коронавируса на зрение. При этом было доказано, что вирус несет последствия для легких, а также одним из его последствий является бесплодие.

Напомним, что Джонсон заразился коронавирусом в конце марта, а 6 апреля его перевели в реанимацию.

Ранее “источник” сообщал, что Джонсон рассказал, что у врачей был особый план действий в случае его смерти из-за коронавируса COVID-19.