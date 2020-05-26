Коронавирус в Украине начинает “стихать”: данные на 26 мая

По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировали 21 584 случая заражения коронавирусом. За сутки, 25 мая, вирус подтвердили у 339 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

По данным ведомства, от осложнений вируса скончались 644 человека. За сутки количество летальных исходов увеличилось на 21.

Также отмечается, что вылечиться в стране смогли 7575 человек, за последние сутки вирус поборол 341 пациент.

Напомним, что в Олыкском отделении Волынской областной психиатрической больницы вспышка COVID-19 – зарегистрировали 67 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал “источник”, вспышка коронавируса зафиксирована также в Прикарпатском онкологическом центре – семеро медработников заболели коронавирусной инфекцией.