Появилась меткая фотожаба на погодные “сюрпризы” в Украине

В Украину никак не может прийти по-настоящему весенняя погода, хотя до начала лета осталось уже меньше недели. Всю весну украинцы были вынуждены держать при себе теплые вещи, так как она оказалась на редкость холодной.

На тему непривычно холодной весны в соцсетях опубликовали довольно забавную фотожабу.

Так, на работе, которая была опубликована пабликов “Подслушано БЦ”, изображен кот, который со слезами на глазах вынужден в конце весны топить печку, чтобы согреться.

Отметим, что по прогнозу синоптиков во вторник, 26 мая, в Украине сохранится прохладная и дождливая погода. Специалисты прогнозировали дожди по всей стране на протяжении дня.

Как сообщал “источник”, ранее синоптик Зоя Олейник рассказала о погоде в Украине летом.