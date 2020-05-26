На Донбассе загадочно погиб командир боевиков ЛНР с позывным “Батя”: фото

24 мая в оккупированном Луганске скончался очередной сторонник боевиков Александр Костин по кличке “Батя”.

Об этом в социальных сетях сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его информации, боевик “ЛНР” самоликвидировался в СИЗО Луганска.

На сайте “Миротворец” указано, что Костин проживал в городе Свердловск Луганской области. Он родился в 1967 году.

“Командир отдельного механизированного батальона Народной Милиции ЛНР. В ходе боевых действий был ранен, проходил лечение в городе Санкт-Петербург. Летом 2014 года – член батальона “Призрак”, – отмечают в “Миротворце”.

В последнее время Костин руководил батальоном “Август”. Также указано, что с 2015 года находился в розыске на территории Украины.

Напомним, что на оккупированной части Донбасса ликвидировали очередного боевика, который противостоял украинской армии.