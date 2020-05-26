Миру грозит новый пик коронавируса: в ВОЗ сделали тревожное заявление

Те государства, в которых число новых случаев заражения сейчас уменьшается, могут столкнуться с новыми пиком коронавируса. Это будет связано с тем, что они слишком рано отменяют карантин.

Такое заявление сделал руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан.

Он подчеркнул, что в данный момент наша планета находится на экваторе первой волны пандемии. По словам Райана, сейчас количество случаев инфицирования в странах Европы снижается, а в Центральной и Южной Америке и в Южной Азии и Африке продолжает рост.

“Мы должны также осознавать тот факт, что уровень болезни может подскочить в любой момент. Мы не должны думать, что только потому, что (уровень) болезни сейчас снижается, что он из-за этого будет продолжать снижаться, а также потому, что мы имеем несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне – мы можем получить второй пик таким образом”, – отметил он.

При этом представитель ВОЗ добавил, что новый пик или волна вируса могут прийти во время сезона гриппа, что сильно осложнит борьбу с ним.

“Все страны должны быть готовы к быстрому выявлению случаев заболевания, даже те страны, которые добились успеха в его подавлении … Даже страны, в которых наблюдалось снижение числа случаев заболевания, должны быть готовы к этому”, – дополнила коллегу врач эпидемиолог-инфекционист ВОЗ Мария Ван Керховена.

Напомним, что пандемия коронавируса поставила под удар вакцинацию детей младше года в десятках стран.