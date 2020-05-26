Охватило огнем после удара: в России разбился военный вертолет, много погибших, фото

Во вторник, 26 мая, в России разбился военный вертолет Ми-8, после удара о землю его охватило огнем, погибли четыре человека.

Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

ЧП произошло в аэропорту Угольные Копи на Чукотке.

По предварительным данным, у вертолета возникли технические неполадки в результате испытаний после технического обслуживания. Борт принадлежал базе Дальней авиации.

Как сообщал “источник”, ранее на северном полуострове Ямал потерпел крушение вертолет Ми-26 “Абакан-Авиа”, который направлялся на газовое месторождение в Красноярском крае. Причиной авиакатастрофы мог стать вихревой поток.

Также в Хабаровском крае Российской Федерации утром 18 апреля разбился легкомоторный самолет Л-142. В результате катастрофы погибли четыре человека, среди них – владелец воздушного судна.