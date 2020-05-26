В Украине будут бушевать грозы: прогноз погоды на 26 мая

По прогнозам синоптиков, во вторник, 26 мая, по всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит от +12 до +19 градусов. Прохладнее всего будет в Киевской области (+12..+14 градусов), а также в Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях (+14..+16 градусов).

Теплее всего днем будет в Закарпатской области (+17..+19 градусов).

Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от +6 до +12 градусов. Наиболее низкая температура будет в Черновицкой, Волынской, Ровенской областях (+6..+8 градусов), а самая высокая – в Одесской области (+10..+12 градусов).

Ветер в большинстве регионов будет северо-восточным. Дожди ожидаются как в дневное, так и в ночное время.

Как сообщал “источник”, ранее синоптик Зоя Олейник рассказала о погоде в Украине летом.