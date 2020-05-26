Оккупанты “убили” жизнь: в Донецке рассказали, что сейчас творится в городе, видео

Оккупированный Россией Донецк теряет свое прежнее лицо и становится беднее.

Об этом рассказали жители города журналистам “Донбасс.Реалии” (проект “Радио Свобода”).

“Строили такой стадион, а он сейчас простаивает. Очень жаль, такое здание грандиозное“, – сказала жительница города.

“Снаружи здание (стадиона) стало более ветхим, не хватает ему какого-то лоска“, – сказала другая жительница.

Чем дальше от центра Донецка, тем хуже обстоят дела с городской инфраструктурой. Дома разрушены, многие магазины разграблены.

“Хотя боевики пытаются создавать в центре Донецка иллюзию, что город живет и развивается, местные скучают по тому, что раньше казалось им обыденным и привычным“, – говорится в сюжете.

“Скучаю за пробками, которые раньше были всегда в час пик у нас, за лоском, за красотой. Какой у нас был город, особенно в 2012 году“, – сказала местная жительница.

“Город сильно изменился. Намного беднее стал. Людей меньше и люди стали беднее“, – сказала другая женщина.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фото оккупированного Донецка.