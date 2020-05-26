В России пассажиры устроили “дикую” драку на борту самолета: видео

В московском аэропорту “Домодедово” пассажиры устроили драку на борту самолета.

Об этом сообщает Telegram-канал MDK.

“В “Домодедово” двое пассажиров устроили драку на борту самолета, прилетевшего из Сочи в Москву. Причиной конфликта стало то, что во время подготовки к высадке один из пассажиров облокотился на кресло, задев сидящего мужчину“, – отмечается в подписи под видео.

На кадрах видно, как двое мужчин дерутся в проходе между креслами самолета. Драка сопровождается нецензурной бранью.

“Эти “высокоинтеллектуальные” разговоры можно слушать вечно“, – отмечается под видео.

Как сообщал “источник”, ранее во Львове на борту самолета избили пьяного дебошира.

Также ранее в аэропорту турецкого города Анталия полиция задержала пьяного гражданина РФ, который устроил дебош во время полета.