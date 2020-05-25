Комаровский назвал условие прекращения пандемии коронавируса: видео

Известный украинский педиатр и ведущий Евгений Комаровский заявил, что шансов, что коронавирус исчезнет, нет, но эта проблема потеряет остроту.

Об этом Комаровский рассказал в беседе с эпидемиологом, руководителем Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андреем Александриным, видео опубликовано в Instagram Комаровского.

“Проблема потеряет остроту как только примерно 60-70% населения Земли встретятся с коронавирусом“, – сказал Александрин.

Комаровский подчеркнул, что именно “встретятся” а не “переболеют” так как по его словам, 90% тех, кто встречается с коронавирусом, даже не знают об этом. Таким образом, подавляющее большинство людей выработают иммунитет к COVID-19 не переболев.

“То есть иммунная система большинства людей способна справится с этой проблемой, на уровне местного иммунитета остановить, распознать, выработать антитела, забыть“, – пояснил Комаровский.

Как сообщал “источник”, ранее Комаровский рассказал, возможно ли заражение коронавирусом COVID-19 через овощи или фрукты.