В NASA показали впечатляющее фото “ураганов” на Юпитере

Космическая станция “Юнона” сделала новые снимки самой большой планеты Солнечной системы – Юпитера.

Фото, обработанные ученым Дэвидом Марриоттом, публикует NASA.

На снимке запечатлены полосы ураганов газового гиганта. Юпитер вращается с наибольшей скоростью, день здесь заканчивается всего за десять часов. Такое вращение создает сильные потоки и разделяет облака Юпитера на яркие зоны и темные полосы, которые и попали в кадр.

Оригинально изображение было сделано 10 апреля, на 26-м пролете “Юноны” возле Юпитера. На момент съемки станция находилась за 64 тысяч километров от пика облаков планеты.

Как ранее сообщал “источник”, исследователи из Гавайского университета обнаружили в системе звезды Kepler-88 новую планету, масса которой в три раза превышает массу крупнейшей планеты Солнечной системы – Юпитера.