Не дождались лета: в Киеве внезапно “открыли” купальный сезон, видео

В Киеве на Борщаговке открыли купальный сезон, хотя карантинные ограничения предусматривают такую возможность лишь с 1 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал “Киев сейчас”.

“На Борщаговке уже начался купальный сезон. 1 июня никто не ждет“, – отмечается в подписи под соответствующим видео.

На кадрах видно, как мужчина начинает заплыв в одном из водоемов района.

В Киеве пляжи планируют открыть с 1 июня, но разрешение на это должны дать Кабинет министров и Киевская городская государственная администрация.

Как сообщал “источник”, киевские власти уже определили 14 пляжей, на которых будет разрешено купание, а также 18 зон отдыха. С 1 июня собираются открыть 5-7 пляжей, а затем и другие.