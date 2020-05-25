Под Киевом в многоэтажке вспыхнул жуткий пожар: опубликовано видео

В городе Вышгород под Киевом поздно вечером в понедельник, 25 мая, вспыхнул пожар в многоквартирном доме.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже многоквартирного жилого дома на улице Шоуденко, 5. На месте работают пожарные спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и причины пожара устанавливаются.

Как видно на кадрах, пожар мощный, сильное пламя вырывается из окон квартиры. Спасатели из шланга заливают его водой.

Как сообщал “источник”, в Киеве в понедельник, 25 мая вечером, произошел пожар в Александровской больнице на ул. Шелковичной 39/1, где лечат больных коронавирусной инфекцией.