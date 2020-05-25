Не поверили в метро? Как карантин “отучил” киевлян пользоваться подземкой

В день открытия киевского метрополитена после двухмесячного перерыва, в понедельник, 25 мая, вагоны курсировали полупустыми.

“источник” узнавал, в чем причина такого неожиданного игнорирования подземки.

“Небольшое количество пассажиров, скорее всего, связано с тем, что не все киевляне поверили в то, что метро наконец-то заработало. Плюс, сложные погодные условия привели к тому, что киевляне поехали на работу уже привычным видом транспорта – такси и на личном транспорте. Я думаю, в ближайшие два дня ситуация восстановится“, – отметил экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

Второй причиной пустующего метрополитена вероятно, стала удаленная работа, к которой уже привыкли многие столичные фирмы. Как свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), более половины украинских компаний (62%), в том числе и в Киеве, рассматривают вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу. 35% компаний готовы вернуться в офисы в мае, еще 34% – в июне.

“Еще 15% не планируют пока возвращение в офис или еще не определились с окончательной датой“, – отметила ЕБА.

Внедрить гибкий или посменный график работы планируют 42% опрошенных директоров, еще 13% будут рекомендовать сотрудникам продолжать работу из дому. Пятая часть опрошенных готовится к поэтапному выходу из карантина – с 25% сотрудников до 50%.

Таким образом, подход с сохранением здоровья сотрудников существенно снизил нагрузку на транспортную инфраструктуру. Однако ключевая причина все же кроется в другом. В последние годы Киев “перегружен” жителями городов Киевской области и ближайших к столице регионов, которые ежедневно приезжают на работу, или же арендуют жилье. Согласно подсчетам, ежедневно в Киев направляются около 560 тысяч человек – почти треть всего населения Киевской области.

Нынешнее продление карантина в Киевской области и запрет межгородских перевозок, возможно, и стали тем фактором, который “обрезал” количество людей в метро. Стоит отметить, что пригородные маршруты откроются только 26 мая, и то не в полном объеме.

Детальнее читайте в материале “источника”: Безлюдное метро в Киеве: пользуйтесь, пока есть возможность.