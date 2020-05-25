В больнице на Волыни десятки больных коронавирусом: свежие подробности

В Олыкском отделении Волынской областной психиатрической больницы вспышка COVID-19 – зарегистрировали 67 случаев заболевания коронавирусом. Заразились 46 пациентов 21 медицинский работник, два человека умерли.

Об этом во время брифинга 25 мая в Волынской ОГА рассказала заместитель председателя облгосадминистрации Татьяна Щербак.

“В Олыке с начала вспышки зарегистрировано 67 случаев, в том числе два летальных. Болезнь обнаружена у 21 медицинского работника и 46 пациентов медучреждения. Инфицирован один из двух корпусов больницы, в котором находятся три отделения. Один человек лечится в областной инфекционной больнице, это представитель медицинского персонала, остальные находятся на амбулаторном лечении“, – рассказала Щербак.

Всего было обследовано 164 человека.

По словам Щербак, в силу специфики учреждения “если кто-то заболел в отделении, то переболеют все”. Из-за нехватки кадров одна санитарка работает сразу в нескольких отделениях, что тоже способствует распространению вируса.

Она добавила, что медработники больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты. А вот подвоз к работе был организован не для всех.

Отметим, за последние сутки в Волынской области в целом обнаружили 12 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщал “источник”, вспышка коронавируса зафиксирована также в Прикарпатском онкологическом центре – семеро медработников заболели коронавирусной инфекцией.